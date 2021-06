Anche a Nicosia si festeggia il 75mo della Repubblica

Share Facebook

Anche nel paese di Nicosia, seppur con le restrizioni causate dal Covid19, non si poteva non festeggiare il 75mo anniversario della Repubblica Italiana.



Un piccolo gesto denso di significato quello dell’illuminazione del ponte normanno dei ruderi del castello con il tricolore, che ci ricorda la nostra appartenenza alla Repubblica Italiana, ancor di più all’Italia, uno Stato con una storia fatta di alti e bassi, di grandi sofferenze e importanti risultati, di uomini e donne che si sono distinti in tutto il mondo, di prove, come questa del Covid, anche delicate ma che, insieme, ritrovando quell’unità di essere italiani e raccolti attorno al nostro simbolo, la nostra bandiera, possiamo ancora una volta superare per guardare avanti. W la Repubblica!



Alain Calò