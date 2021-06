Enna: incontro provinciale tra i partiti “Lega” e “Coraggio Italia-Cambiamo”

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

I segretari provinciali della Lega e di Coraggio Italia-Cambiamo, Giuseppe Savoca e Gaetano Di Maggio si sono incontrati per fare il punto sulla situazione socio-economica in cui versa il territorio della provincia di Enna.

“Il nostro territorio è, da troppo tempo ormai, abbandonato al proprio destino, ancor prima della maledetta pandemia si registrava una crescente fuga di giovani verso altre mete per mancanza di lavoro – spiegano I due esponenti politici – ora la situazione è diventata a dire poco insostenibile con le imprese che sono costrette a chiudere e con un territorio che diventa sempre più povero. Bisogna trovare soluzioni ed idee immediate”.

I due segretari provinciali vogliono trasmettere il malessere di un intero popolo alle segreterie regionali e nazionali, nella speranza di essere ascoltati. E’ stata l’occasione anche di fare il punto sulle elezioni amministrative in provincia e non poteva certo mancare la riflessione sulle imminenti, ormai, elezioni regionali.

“Nella nostra provincia – continuano i responsabili dei due partiti – sono stati eletti nell’ultima tornata elettorale un deputato 5 Stelle e uno del Pd.

Il centro-destra non ha avuto la capacità elettorale di fare eleggere un proprio rappresentante, anche se oggi I due parlamentari hanno lasciato I rispettivi partiti con cui erano stati eletti. Bisogna ritornare a ragionare su temi e valori di centro-destra per evitare un’ ennesima sconfitta”.

Savoca e Di Maggio si rivedranno a breve per dare seguito a questo dialogo e cercare, anche con altre componenti dell’area moderata, un’intesa, duratura, politica-elettorale a livello provinciale.