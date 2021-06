Musumeci “Liberare la Sicilia dalla schiavitù delle discariche”

CATANIA (ITALPRESS) – “Dobbiamo liberare la Sicilia dalla schiavitù delle discariche. Le discariche sono offesa al buonsenso e all’ambiente”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, parlando con i giornalisti a Catania del piano dei rifiuti nell’Isola. “Per 30 anni la politica – ha aggiunto – ha lavorato per crearne solo di private, che ora dicono di volerle chiudere se non si raddoppia la capienza e i rifiuti non abbiamo dove conferirli. Allora ben vengano uno-due termoutilizzatori, come avviene in 37 parti d’Italia, per produrre energia, calore e denaro. L’emergenza l’affronteremo come è stato fatto negli ultimi 20 anni, con soluzioni che non peseranno sulla tasca dei cittadini. Se il sistema in Sicilia dovesse arrivare al collasso – ha concluso – noi faremo quello che fanno le altre regioni: venderemo i rifiuti all’estero. Io sarei del parere di rifarci sulle tasche dei politici che hanno creato questo disastro”.

