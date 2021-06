Viabilità. Ultimati i lavori di manutenzione sulle SP 19 e 46 territorio di Nicosia

Share Facebook

L’ultimo progetto del Libero Consorzio di Enna già realizzato in ordine di tempo riguarda la zona nord della provincia e precisamente il territorio di Nicosia. Sono stati ultimati i lavori di manutenzione sulla Sp 19 dove è stato ripristinato un tratto di questa arteria dove si è verificato un forte avvallamento. Il progetto ha previsto la realizzazione nella sede stradale di un cassonetto e la messa in opera dell’asfalto. Lo stesso intervento è stato realizzato sulla Sp 46 in prossimità del campo sportivo di Villadoro. La ditta, Opera Costruzioni di Enna, ha provveduto alla pulitura delle cunette, alla posa di un cassonetto e dell’asfalto per ripristinare la sede stradale. Gli interventi sono stati realizzati con i fondi del bilancio dell’Ente.