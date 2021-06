Nicosia: nuova apertura parco giochi inclusivo

Share Facebook

Domenica 6 Giugno a Nicosia, presso Piazza Vittima di Nassiriya, vi sarà la nuova apertura del parco giochi inclusivo. Il tutto nasce grazie ad un finanziamento della Regione Siciliana che il Comune ha saputo incanalare nel rilancio e ammodernamento di quanto già presente nella zona. Il parco giochi inclusivo porta dentro sé un’importante formula in quanto quella parola, quell’ “inclusivo” sta a testimoniare di come nessuno deve essere lasciato solo e le difficoltà, se vi è la buona volontà, possono e devono essere superate. Tutti, soprattutto i bambini, hanno diritto a potersi divertire e socializzare. Ripartire dai bambini è un gesto denso di significato: puntare al nostro futuro per la rinascita nell’era post-covid. Le attività saranno gestite in collaborazione con la Cooperativa Sociale Nikos Onlus.



Alain Calò