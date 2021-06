Respinto reclamo del Giarre per la posizione irregolare del portiere dell’Enna Calcio

Share Facebook

Oltre alle proteste per la mancata ospitalità del disabile errata perché il Gaeta ha da anni i posti per i disabili, il Giarre ha presentato ricorso per la posizione irregolare del portiere dell’Enna Michele Truppo (19 anni). Il giocatore ha militato nella Paganese (serie D), Ionica e poi nell’Enna). Il giudice sportivo ha respinto il ricorso sottolineando che Truppo “ha titolo a prendere parte alla gara Enna-Giarre, confermando il risultato in campo (1-0 per l’Enna) e condannando il Giarre al pagamento della somma di 500 euro in favore dell’Enna.