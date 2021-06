Covid 6 giugno 2021 Sicilia: 275 i nuovi positivi, 2 decessi. Enna 0 i nuovi positivi

Share Facebook

Sono stati 275 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 234). I morti sono stati invece 2 (ieri 8) e così il totale delle vittime siciliane del virus sale a 5.873.

Complessivamente in ospedale ci sono 426 persone (ieri erano 441), delle quali 44 in rianimazione (ieri erano 45 ) con un solo nuovo ingresso e 382 in area medica (ieri 396).

I guariti 197 sono stati e dunque al momento in Sicilia ci sono 7.971 positivi (+76) dei quali in isolamento domiciliare.

I tamponi processati sono stati però soltanto 7.232 (ieri 15.110) e dunque il tasso di positività si attesta sul 3,24% (ieri 1,68%).

Palermo: 69.388 casi complessivi dall’inizio della pandemia (68 nuovi casi)

Catania: 59.227 (86)

Messina: 26.468 (21)

Siracusa: 16.384 (55)

Trapani: 13.883 (14)

Ragusa: 12.701 (21)

Agrigento: 11.764 (4)

Caltanissetta: 11.491 (6)

Enna: 6.218 (0).



ITALIA. Sono 51 i morti per il Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 57). I positivi sono stati 2.275, in lieve diminuzione rispetto ai 2.436 di ieri, secondo i dati del ministero della Salute.

I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, sono stati 149.958. Ieri erano stati 238.632. Il tasso di positività è dell’1,5% mentre ieri era all’1%.