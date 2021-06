Piazza Armerina. Affidata la progettazione per la costruzione del centro polivalente ITIS “E. Majorana A. Cascino”

Share Facebook

Istituto Tecnico Superiore “E. Maiorana” di Piazza Armerina”. L’ufficio Gare del III Settore del Libero Consorzio Comunale di Enna ha affidato il servizio di Ingegneria e Architettura per la progettazione esecutiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria e alla trasformazione della vecchia piscina, rimasta da anni incompleta, in un impianto polivalente a servizio della scuola. Ad aggiudicarsi il servizio di progettazione, per un importo contrattuale di circa 24 mila euro è l’ingegnere Paolo Vicari di Enna che, nell’ambito delle valutazioni previste nella procedura di gara informale economicamente più vantaggiosa, ha conseguito il punteggio più alto, sia per la valutazione economica che tecnica, rispetto alle altre due offerte pervenute. A rendere possibile il progetto un risparmio, di oltre 200 mila euro, accantonato nelle casse del Libero Consorzio Comunale di Enna, derivanti dal Credito Sportivo.