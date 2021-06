Covid 10 giugno 2021 Sicilia: 284 i nuovi positivi, 3 decessi. Enna 3 i nuovi positivi

Share Facebook

Sono stati 284 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 320). I morti sono stati invece 3 (ieri 2) e così il totale delle vittime siciliane del virus sale a 5.893.

Complessivamente in ospedale ci sono 400 persone (ieri erano 404), delle quali 38 in rianimazione (ieri erano 39) e con un nuovo ingresso e 362 in area medica (ieri 365).

I guariti sono stati 242 e dunque al momento in Sicilia ci sono 7.361 positivi (+39) dei quali 6.961 in isolamento domiciliare.

I tamponi processati sono stati 13.803 (ieri 14.908) e dunque il tasso di positività si attesta sul 2,05 % (ieri 2,14%).

Catania torna ad essere il territorio con più contagi.



Palermo: 69.596 casi dall’inizio della pandemia (73 nuovi casi)

Catania: 59.628 (118)

Messina: 26.549 (13)

Siracusa: 16.464 (26)

Trapani: 13.926 (6)

Ragusa: 12.756 (1)

Agrigento: 11.870 (29)

Caltanissetta: 11.551 (15)

Enna: 6.281 (3)



IN ITALIA. Sono 2.079 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.199. Sono invece 88 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 77. In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.239.868, i morti 126.855. I dimessi ed i guariti sono invece 3.943.704, con un incremento di 7.616 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 169.309, in calo di 5.626 nelle ultime 24 ore.