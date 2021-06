Il Carcere di Piazza Armerina saluta il solstizio d’estate con la festa della Musica

Share Facebook

Si terrà il 21 giugno presso la casa circondariale di Piazza Armerina la festa della musica 2021, evento nazionale a cui l’istituto ha dato adesione. La data segna oltre al solstizio d’estate la fine del periodo di coprifuoco e, negli auspici di tutti, un nuovo inizio; per questo il brano iniziale, a cura del gruppo di tamburi clarinetto e voce, sarà Todo Cambia, seguito da Summertime e da altri brani eseguiti dal gruppo che ha seguito il corso di musicoterapia, sotto la direzione di Roberto Mistretta e della psicologa Viviana Arangio. Alla realizzazione dell’iniziativa ha collaborato, nell’ambito delle attività di educazione per adulti, il Cpia di Caltanissetta – Enna. Nel corso dell’evento verranno presentati l’orto sociale, che verrà realizzato in uno spazio in costruzione, la nuova edizione del corso di ceramica e la riapertura dei corsi di palestra e di basket.