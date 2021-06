Valguarnera: ventenne feritosi con un coltello versa in gravi condizioni, trasferito con l’elisoccorso a Catania

Share Facebook

Valguarnera. Un ragazzo di vent’anni feritosi presso la propria abitazione con un grosso coltello allo stomaco, versa tra la vita e la morte. Il ragazzo, di cui omettiamo per ragioni di opportunità le generalità, è stato trasferito urgentemente con l’elisoccorso al Policlinico di Catania.



Le sue condizioni sono gravi. Il ventenne prima di essere trasferito con l’elisoccorso è stato prontamente soccorso nello spiazzale antistante il campo sportivo dai medici del 118, intervenuti da Piazza Armerina, i quali prima di imbarcarlo hanno tentato in tutti i modi di tamponare l’emorragia. Tutte ancora da verificare le cause, si dovrà stabilire se è stato un incidente domestico o un tentativo di suicidio. Stamani da quanto raccontato dai parenti, il ragazzo era uscito da casa in compagnia della madre per andare a fare la spesa. Al ritorno, sceso dalla macchina, si è recato subito al piano superiore, mentre la madre sistemava nel piano di sotto quanto acquistato. Subito dopo chiamato più volte dalla congiunta, il ragazzo non dava alcun cenno di risposta, tanto che preoccupata si è recata di sopra scorgendo il figlio esamine a terra in una pozza di sangue. Allertato immediatamente il 118 di stanza a Valguarnera, il personale infermieristico ha prestato le prime cure, allertando nel contempo l’elisoccorso ed un’ambulanza medicalizzata dell’ospedale di Piazza Armerina. Subito dopo, oltre all’elisoccorso è arrivata presso il campo sportivo pure l’ambulanza con i medici che hanno tentato tutto il possibile per strapparlo alla morte. Bloccata a quanto pare l’emorragia, è stato trasferito all’interno dell’elisoccorso che si è subito alzato in volo alla volta di Catania. Sgomento in paese per l’accaduto. Sul luogo i carabinieri della locale stazione ed i vigili urbani per i primi accertamenti.



Rino Caltagirone