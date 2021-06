Completata la composizione del Consiglio dell’Ente Parco Minerario Floristella Grottacalda

Share Facebook

L’Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha completato la composizione del Consigliopafl dell’Ente Parco Minerario Floristella Grottacalda, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del vigente statuto, che è così composto:

Avv. Pietro Patti, nella qualità di Presidente, nominato dal Presidente della Regione;

Ing. Antonino Alvano, nella qualità di componente, nominato in rappresentanza dall’Assessore regionale per i Beni Culturali e l’Identità Siciliana;

Dott.ssa Francesca Draià, Sindaco del Comune di Valguarnera, nella qualità di componente nominato in rappresentanza del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna e dei sindaci dei comuni di Enna, Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera;

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del vigente statuto, partecipano al Consiglio dell’Ente:

– il Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali competente per territorio;

– il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna e i sindaci dei comuni di Enna, Aidone e Piazza Armerina.

Con successivo decreto assessorile si provvederà ad integrare il Consiglio dell’Ente Parco Minerario Floristella Grottacalda con i tre esperti che partecipano ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del vigente statuto.