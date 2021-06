Covid Sicilia 17 giugno: 228 i nuovi positivi, 0 i decessi. Enna 22 positivi

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Sono stati 228 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 168). Non ci sono stati morti (ieri erano 8) e il totale delle vittime siciliane del virus dall’inizio della pandemia resta così a 5.928.

E’ quanto si evince dal bollettino del ministero della Salute del 17 giugno.

In ospedale ci sono complessivamente 318 persone (ieri erano 328) delle quali 35 in terapia intensiva (ieri erano 36) e 283 in area medica (ieri erano 292).

I guariti sono stati 330 e il numero degli attuali positivi è di 5.901 (-102 ) dei quali 5.583 in isolamento domiciliare.

Il numero dei tamponi processati è stato di 13.206 (ieri 14.420) e il tasso di positività sale al 1,72% (ieri 1,16%).

NELLE PROVINCE. Se la Sicilia è la regione Italia con più nuovi casi in Italia, Catania è la provincia con più contagi rilevati nelle ultime 24 ore in Sicilia. Ecco il dettaglio:

Palermo: 69.883 casi dall’inizio della pandemia (39 nuovi casi)

Catania: 60.003 (76)

Messina: 26.633 (2)

Siracusa: 16.561 (5)

Trapani: 13.983 (11)

Ragusa: 12.933 (24)

Agrigento: 12.002 (28)

Caltanissetta: 11.684 (21)

Enna: 6.417 (22)



IN ITALIA. Sono 1.325 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.400. Sono invece 37 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 52.

Sono 200.315 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 203.173. Il tasso di positività è dello 0,7%, stabile rispetto a ieri quando era allo 0,6%.

Sono 444 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 27 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 15 (ieri erano stati 9). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.888, in calo di 176 unità rispetto a ieri.