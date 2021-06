Lega Giovani, Francesco Leonforte referente regionale tavolo professioni con delega all’ambito sanitario

Share Facebook

Cresce e si radica sempre più nel territorio siciliano il Movimento Giovanile della Lega per Salvini Premier con anche la costruzione dei vari dipartimenti tematici. E la nostra provincia di Enna vede dei valevoli giovani sempre più interessarsi alla politica e aderire al progetto della Lega. Parliamo, in questo caso, di Francesco Leonforte, un giovane medico, specializzando in igiene e medicina preventiva, con alle spalle un’esperienza politica all’interno del Senato Accademico dell’Università degli studi di Catania. Dopo un importante dialogo intrapreso da più di un anno e un confronto costante con i giovani del movimento leghista, aderendo al progetto politico, diviene oggi referente regionale del tavolo professioni con delega all’ambito sanitario, interessandosi ad ampio raggio delle problematiche attinenti il percorso formativo e lavorativo dei giovani medici siciliani, nonché di tutte le professioni sanitarie con attenzione anche nei confronti degli operatori socio-sanitari.

«Valorizzare coloro i quali hanno dato una mano fondamentale nella gestione della pandemia è la nostra priorità, questi vanno sicuramente riconvertiti e ricollocati nei vari presidi ospedalieri», dichiara Leonforte aggiungendo che, «la battaglia del futuro sarà incentrata verso una sanità maggiormente indirizzata agli odierni standard europei, per questo ho assunto l’onere e l’onore di dare il mio contributo ad un movimento di spicco e strutturato come la Lega Giovani Sicilia».

«Con orgoglio diamo il benvenuto nella squadra provinciale della Lega Sicilia a Francesco, giovane professionista dalle grandi doti umane e politiche che saprà dare grande slancio al partito sul territorio» così conclude il Coordinatore politico della Lega Sicilia in provincia di Enna, Michele Schillaci.