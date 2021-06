Conad Superstore apre al Centro Sicilia di Catania

CATANIA (ITALPRESS) – Continua il piano di sviluppo di Conad in Sicilia. Apre oggi un nuovo Conad Superstore presso il centro commerciale Centro Sicilia di Catania, che potenzia la presenza del gruppo nell’isola e genera importanti ricadute sull’economia locale e occupazionale, grazie a 62 nuove assunzioni, di cui una parte della precedente gestione.

“Continua il percorso di crescita e consolidamento dell’insegna Conad nella Sicilia orientale – dichiara Vittorio Troia, direttore Divisione Sicilia PAC 2000A CONAD – in linea con il piano di sviluppo avviato all’indomani della fusione con PAC 2000A CONAD e che ci vede primeggiare tra le aziende della Gdo del Centro Sud Italia. A supporto della nuova fase di espansione è ormai in fase di completamento l’ampliamento del polo logistico di Modica che raggiungerà entro fine anno i 30.000 mq”.

Un negozio che ricalca il nuovo format dei superstore Conad in cui la valorizzazione e la centralità del territorio si mescolano con la sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica. Per migliorare il tempo dedicato a fare la spesa il nuovo superstore Conad è dotato di etichette elettroniche, display led con contenuti informativi per la clientela, 4 casse self payment, display elimina code e soprattutto di soluzioni a basso impatto ambientale. Il punto vendita ha dei banchi frigo di ultima generazione, refrigerati con gas ecologico CO2, impianti di illuminazione con corpi illuminanti dotati di “sistema dhali” per gestire e regolare automaticamente il grado di illuminazione interna, sulla base della luce esterna. E’ inoltre dotato di un Building Management Systems, ovvero di un sistema di controllo e gestione degli impianti e delle apparecchiature meccaniche ed elettriche in loco o in remoto, garantendo il risparmio sui costi di gestione, grazie alla possibilità di regolare la climatizzazione e l’illuminazione per settore e per necessità d’uso, evitando inutili sprechi.

“Si tratta di una nuova concezione di supermercato – spiega Francesco Messina, socio Conad e proprietario del nuovo punto vendita, vice presidente di ANCD Conad (associazione nazionale cooperative di dettaglianti) – in cui l’esperienza del cliente diventa centrale, con l’introduzione di servizi innovativi e una profondità assortimentale ricercata ed esclusiva, che mette in evidenza le eccellenze agroalimentari del nostro territorio. Siamo un’impresa solida, sana ed eticamente corretta e sentiamo forte la responsabilità di dare un contributo concreto alla comunità e in particolar modo allo sviluppo dell’economia locale. Colgo l’occasione per rivolgere un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo punto vendita e in particolare alla grande famiglia Conad che supporta sempre con grande professionalità i soci imprenditori”.

Il nuovo format punta a offrire al cliente un’esperienza di spesa diversa, in cui il supermercato si presenta come centro di relazioni all’interno della comunità. “Abbiamo la forza e le capacità di investimento di un grande gruppo che conserva dentro sè l’agilità di un’impresa territoriale, che sa cogliere le esigenze delle comunità grazie al forte presidio e radicamento nelle 5 regioni in cui operiamo”, dichiara Danilo Toppetti, amministratore delegato di PAC 2000A CONAD.

Oltre all’enoteca, in cui una scenografica sfera gigante ospiterà al suo interno centinaia di prestigiose etichette siciliane, l’area freschi rispecchia la tradizione dell’insegna con i classici reparti assistiti caratterizzati da un nuovo e ampio assortimento di prodotti take-away e pronti da cuocere: ortofrutta con frutta e verdura sfusa e confezionata; pescheria, con personale dedicato che offre pesce fresco già pulito; macelleria, gastronomia, oltre a una vasta gamma di pizze, pinze e focacce.

Tra le novità gourmet anche il corner sushi, dove trovare gustosi menù, un bar per le colazioni con la golosa possibilità di farcire i croissant in tempo reale su richiesta del cliente, e una ricca area ristorazione con comodo ingresso dalla galleria commerciale con una proposta gastronomica assortita con tanti piatti, anche tipici e stagionali, oltre a insalate e macedonie pronte sempre fresche da gustare, per una pausa di qualità all’interno di un contesto moderno ed accogliente.

A fianco del classico assortimento di marca, trova spazio la convenienza del marchio Conad che sarà uno dei cavalli di battaglia del nuovo superstore con oltre 2.000 referenze, che spaziano dalle linee classiche a quelle più ricercate per il benessere e la salute o ispirate a eccellenze di gusto. Il punto vendita sarà aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 21.00.

(ITALPRESS).