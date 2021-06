Covid Sicilia 18 giugno: 170 i nuovi positivi, 3 i decessi. Enna 1 positivi

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

I nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore sono 170 (ieri erano stati 228). I morti sono stati invece 3 (ieri nessuno) e il totale delle vittime siciliane del virus è di 5.931.

E’ quanto si evince dal bollettino del 18 giugno covid 19 del ministero della Salute.

Il numero delle persone ricoverate in ospedale è di 289 (ieri erano 318) delle quali 30 (con nessun nuovo ingresso) in terapia intensiva (ieri erano 35) e 259 in area medica (ieri erano 283)

I guariti sono stati 366 e così il numero delle persone attualmente positive in Sicilia è di 5.702 (-199) delle quali 5.413 in isolamento domiciliare.

Il numero dei tamponi processati è stato di 14.208 (ieri 13.206) e così il tasso di positività ancora in calo si attesta sul 1,19 (ieri era del 1.72%).

IN SICILIA. Ecco la situazione nelle province:

Palermo: 69.908 casi complessivi da inizio della pandemia (25 nuovi casi)

Catania: 60.029 (26)

Messina: 26.652 (19)

Siracusa: 16.579 (18)

Trapani: 13.998 (15)

Ragusa: 12.945 (12)

Agrigento: 12.025 (23)

Caltanissetta: 11.715 (31)

Enna: 6.418 (1)



IN ITALIA. Sono stati 1.147 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.325. Sono invece 35 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 37.

I tamponi processati sono stati 216.026. Ieri erano stati 200.315. Il tasso di positività è dello 0,5%, in leggero calo rispetto a ieri quando era allo 0,7%.