Aidone. Muore a distanza di ore dalla morte della moglie: entrambi deceduti per complicanze da Covid. Prosegue la zona rossa

Aidone. La comunità aidonese è in lutto per la morte di due coniugi, avvenuta per complicanze legate al Covid. La morte è arrivata a poche ore di distanza l’una dall’altro. Nella serata di mercoledì è deceduta la moglie, Filippa Gallani di 63 anni e nella serata di giovedì è morto il marito Lorenzo Minicleri di 57 anni. I due coniugi erano ricoverati da diversi giorni all’Umberto I di Enna, in terapia intensiva. Coppia unita nella vita, il destino non li ha voluti separare neanche nella morte. La comunità tutta è sgomenta per la tragica perdita di due persone conosciute e stimate da tutti. La coppia infatti gestiva uno dei bar più conosciuti in assoluto ad Aidone: bar Maracuya, luogo di ritrovoanche per le partite, per convegni, eventi. Sui social infiniti i messaggi di cordoglio indirizzati alle giovani figlie: Martina, Ilenia e Sabrina e ai familiari e parenti tutti. “Aidone attraversa il momento più buio della pandemia. Increduli e sgomenti tocchiamo con mano la crudeltà di questo virus perdendo due brave persone, umili e pacate, conosciute da tutti e apprezzate” – commenta Martina Monachino. “Non ci sono parole per esprimere la tristezza per due vite unite, che non riusciamo a ricordare separatamente, e che a meno di 24 ore vanno via insieme. Abbiamo frequentato il vostro bar Maracuya da sempre e abbiamo organizzato eventi, incontri, trovando sempre la vostra disponibilità. Non riusciamo a credere che il Covid vi abbia strappati alla vostra solida famiglia”- scrive Serena Schillirò. Ancora non è stata fissata la data dei funerali, per i quali sarà proclamato il lutto cittadino. Avviata una raccolta fondi per la famiglia. Salirebbero così a nove le persone decedute in Aidone per Covid. Sul fronte pandemia, prosegue, da ieri, la zona rossa che resterà in vigore fino a giovedì prossimo compreso. I contagida Covid, dopo il picco, con 44 positivi e 51 soggetti in quarantena (report del Coc del 14 giugno scorso) sembrano stiano scendendo, attestandosi attualmente a 29 positivi e 38 soggetti in quarantena (report del Coc di venerdì 18 giugno). Durante la settimana “rossa” appena passata controlli serrati sul territorio da parte delle forze dell’ordine. “Controlli- ha detto il comandante dei vigili urbani Gianni Velardita- che proseguiranno a prescindere dalla zona rossa”.

Angela Rita Palermo