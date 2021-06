Muore 24enne motociclista, di Aidone, sulla Provinciale 85 nel ragusano

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

E’ morto in un incidente stradale dalle circostanze ancora poco chiare Emanuele Calcagno, 24 anni, originario di Aidone.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane che stava percorrendo la Provinciale 85, nel territorio di Ragusa, ha perso il controllo del mezzo ma non si comprende se per schivare un altro veicolo o in modo autonomo. Da alcune testimonianze, il ragazzo, che viveva con i genitori e lavorava nel suo paese, avrebbe voluto fare una piccola gita fuori porta nella giornata di ieri ma la domenica si è trasformata in tragedia. Le indagini sono condotte dai carabinieri e dalla Polizia municipale che hanno compiuto i rilievi sulla porzione di asfalto percorsa dal motociclista.