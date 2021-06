Primarie, Letta “Il popolo del centrosinistra c’è ed è con noi”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono particolarmente soddisfatto del risultato delle primarie dimostra che abbiamo fatto avuto ragione a farle e dimostra soprattutto, con questa grande partecipazione, il popolo del centrosinistra c’è ed è con noi”. Lo dice il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, all’indomani delle elezioni primarie per i candidati sindaci del centrosinistra a Roma e Bologna. “Dopo le primarie di ieri Lepore e Gualtieri sono più forti e sono sicuro che faranno i sindaci di Bologna e di Roma”, continua Letta. “Questo è il segno che la strada della partecipazione è quella giusta”, spiega il segretario del Pd.

“Le elezioni amministrative sono per noi fondamentali perchè sono il modo per dimostrare che il centrosinistra spinto dalla partecipazione delle primarie è in grado di battere le destre – sottolinea Letta -. Noi cercheremo di allargare il più possibile le nostre coalizioni. Dopo aver fatto le primarie c’è bisogno di tutti e lo dico anche ai candidati sconfitti, come Isabella Conti a Bologna. C’è bisogno di lei e di tutti quelli che hanno dato il loro il loro supporto in questa campagna”.

“Le nostre primarie sono state un successo di affluenza alla faccia di quelli che hanno voluto raccontarle come una storia burocratica. Il Pd è il partito della participazione popolare”, conclude il segretario.

