Tris alla Macedonia del Nord, l’Olanda chiude a punteggio pieno

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Tre partite, tre vittorie per l’Olanda che nell’ultima gara della fase a gironi di Euro2020 spazza via la Macedonia del Nord per 3-0 con un super Wijnaldum, autore di una doppietta, e uno strepitoso Depay. Angelovski sceglie il 4-2-3-1 con Pandev unica punta supportato da Trickovski, Elmas e Trajkovski; dall’altra parte De Boer, certo del primo posto nel girone, conferma il suo ormai consueto 3-5-2, lanciando dal primo minuto Malen al fianco di Depay. Inizia subito meglio l’Olanda con una conclusione di Gravenberch che si spegne alta. I macedoni, nonostante siano già matematicamente fuori da Euro2020, non vogliono passare per vittima sacrificale e al 9′ Trickovski si invola e va in rete, ma viene valutato in posizione di fuorigioco. La prima palla-gol concreta arriva al 22′ per la Macedonia che colpisce il palo con un potente destro di Trajkovski. Due giri di lancette dopo è l’Olanda ad andare in vantaggio: Depay parte in posizione centrale, scambia con Malen e con un preciso piazzato mette in rete. La risposta macedone è affidata a un tiro di Trajkovski che si spegne alto. Al 30′ chance per il raddoppio dell’Olanda con Dumfries che calcia a botta sicura su assist di Malen ma Dimitrievski con un balzo felino riesce a respingere. Nella ripresa l’Olanda entra in campo col piede sull’acceleratore. Al 50′ De Ligt va ad un passo dal gol con un colpo di testa sui risvolti di un corner, ma Trickovski salva sulla linea. Era il preludio del raddoppio che arriva al 51′ con Wijnaldum, abile a incunearsi e depositare alle spalle di Dimitrievski un perfetto suggerimento di Depay. Cinque minuti dopo ancora Wijnaldum cala il tris ribandendo in rete una respinta corta del portiere della Macedonia, 25esima rete con la maglia Orange per il centrocampista che scavalca Marco Van Basten (24 reti).

(ITALPRESS).