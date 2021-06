Interruzione idrica a Piazza Armerina ed Aidone

Share Facebook

Siciliacque comunica che, a partire dalle ore 08.00 del 23/06/21 sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Ancipa a valle del partitore “Salvatorello” per consentire il rifacimento di un manufatto di sfiato in c.da Galizzi in territorio di Enna.

Le forniture saranno ripristinate come di seguito indicato:

 comune di Valguarnera Caropepe: entro le ore 20:00 del 23/06/21

 comune di Piazza Armerina: entro le ore 21:00 del 23/06/21