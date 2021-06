Fisco, Salvini “Verso proroga cartelle esattoriali al 31/8”

ROMA (ITALPRESS) – “Verso la proroga delle cartelle esattoriali al 31 agosto, con scaglionamento degli invii, e avanti con il rifinanziamento della legge Sabatini per le agevolazioni alle piccole e medie imprese che investono in nuovi macchinari, come richiesto dalla Lega”. Lo scrive su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini.

