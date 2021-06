SS 640 imminente consegna lavori per 7,5 mln per la ricostruzione del Viadotto Villano a Pietraperzia

Share Facebook

Oggi il Sottosegretario delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, On. Giancarlo Cancelleri annuncia che è ormai imminente la consegna dei lavori per 7,5 milioni di euro per la ricostruzione del Viadotto Villano a Pietraperzia.

“Oggi annuncio un grande risultato, dopo lunghi mesi di lavoro, dopo i numerosi incontri con le istituzioni locali e i responsabili Anas, dopo gli studi, le analisi e le progettazioni, finalmente il 30 giugno saranno consegnati i lavori per la messa in sicurezza e riapertura del Viadotto Villano sulla SS640 (tratto viario che collega Pietraperzia a Caltanissetta). Inoltre nel giro di pochi giorni prenderà forma il cantiere e avvieremo i lavori” così Cancelleri dichiara la sua soddisfazione per l’importante obiettivo raggiunto.

“Sono davvero soddisfatto del lavoro svolto. Un risultato raggiunto con impegno e costante lavoro e soprattutto grazie alla collaborazione di tutte le parti coinvolte. Il cantiere sarà vivace e attivo, con doppi turni per recuperare il tempo perso, per questo seguirò personalmente i lavori, sottolineando come questo sia un intervento importante sul quale voglio che i riflettori rimangano sempre accesi. Restituiremo la strada ai cittadini in 9 mesi, questo è l’impegno, perchè mettere fine ai disagi dei collegamenti viari che la chiusura del viadotto ha prodotto in questo territorio è obiettivo di Anas e del governo” conclude il Sottosegretario Cancelleri.