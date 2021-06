Valguarnera. Cda al completo all’Ente Parco Floristella-Grottacalda, prossimo Cda all’odg: approvazione bilanci fermi al 2017

Share Facebook

Si è insediato oggi il consiglio di amministrazione del parco Floristella Grottacalda. A seguito del decreto di nomina dei componenti dott.ssa Draja sindaco di Valguarnera e Ing. Antonio Alvano già sindaco di Enna, da parte della Giunta regionale.



Il Presidente Avv. Piero Patti ha convocato per la mattinata di oggi venerdì 25 giugno la riunione per l’insediamento. Presenti il presidente avv. Patti la dott.ssa Draja Francesca l’ing. Antonio Alvano il sovrintendente arch. Neri l’avv. Nino Cammarata sindaco di Piazza Armerina la dott.ssa Serena Raffiotta assessore per delega del Sindaco di Aidone il dott. Dante Ferrari assessore per delega del sindaco di Enna si è proceduto all’insediamento.

Dopo avere rivolto un saluto all’indirizzo del Governo regionale il Consiglio ha sviluppato un ampio dibattito sulle linee programmatiche di sviluppo del parco sulle carenze strutturali da affrontare e sugli adempimenti di massima urgenza da esaminare. Il consiglio si è quindi aggiornato alla prossima settimana con all’o.d.g. L’approvazione dei bilanci fermi al 2017.