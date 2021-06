Sindaci di Leonforte, Assoro e Nissoria bloccano, con le proprie automobili, trasferimento ambulanza dell’FBC ad Enna

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Stamattina al Pronto Soccorso del Ferro/Branciforti/Capra i sindaci di Leonforte, Assoro e Nissoria hanno bloccato, con le proprie automobili, il trasferimento dell’ambulanza, l’unica, che opera nel territorio afferente al nosocomio tavachino.



La misura voluta dal D.G. Iudica, che fa sapere essere una misura per supplire temporaneamente il guasto dell’ambulanza di Enna. Il sindaco Barbera ha accusato Iudica di interruzione di pubblico servizio e omissione di atti d’ufficio e ha pregato il presidente Musumeci, con un appello accorato su Facebook, di rimuovere il D.G. di Enna dal suo incarico: “Dimetta, licenzi il direttore Iudica perchè non ne possiamo più”. L’F/B/C è già depotenziato di mezzi diagnostici, personale e farmaci levare l’ambulanza significa renderlo ancora più pericoloso. Sappiamo che da mesi il personale in Alpi è in attesa di stipendio. Questi atti demotivanti servono a accelerarne la chiusura inarrestabile? E l’assessore Razza e il presidente Musumeci cosa fanno e cosa dicono? Il nostro è territorio scordato da tutti? L’ennesimo esposto contro Iudica da parte dei sindaci a cosa porterà? La Prefetta di Enna, in merito cosa può fare?



Gabriella Grasso