Leonforte. Riapre la sezione del PD grazie al crowdfunding

Il segretario dei GD Marco D’angelo ha voluto annunciare la riapertura della nuova sede del PD dalle nostre pagine: “Lo scorso febbraio insieme ai Giovani Democratici di Leonforte abbiamo deciso di rilanciare con pienezza l’attività politica dopo anni di stagnante inerzia. Abbiamo lanciato una raccolta fondi che ha registrato una notevole partecipazione e che ci ha consentito – pezzo dopo pezzo – di rimettere in sesto il primo piano della storica sezione del partito presente in Corso Umberto. Così, sulla base della disponibilità raccolta, coi ragazzi abbiamo trascorso i weekend degli ultimi quattro mesi a ripristinare la sede in cui di qui in avanti ci riuniremo. Ce l’abbiamo fatta, così inaugureremo la riapertura giorno 29 giugno alle ore 17 insieme ai tesserati, agli elettori e a chiunque voglia brindare a questo passaggio di grande significato. Riaprire la sede politica del PD (credo l’unica presente in città) significa ritrovarsi fisicamente dopo una profonda lacerazione politica e riattivare uno spazio silente da troppo tempo. La riapertura della sede è il primo passo per la riorganizzazione del partito, che sarà un bene per il dibattito locale e per la dialettica democratica. La situazione politica a Leonforte è molto particolare, è evidente la ferma collocazione all’opposizione dell’attuale Giunta Barbera, così come è fisiologica la convergenza di proposte e idee con molti consiglieri di minoranza, con i quali sicuramente nel prossimo futuro lavoreremo per proporre idee concrete e ottenere buoni risultati per il nostro paese”. Una sede di partito offre una possibilità di aggregazione e confronto e di sano confronto e genuina aggregazione il paese ha bisogno.



Gabriella Grasso