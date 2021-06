Piazza Armerina. A spasso con Anassimene: il mondo è come un animale gigantesco che respira

Share Facebook

Piazza Armerina. In occasione della conclusione dell’anno scolastico, alcuni studenti dell’IIS “Majorana-Cascino” – Indirizzo Liceo Scientifico “Romano”, classi III A, V C e V D, insieme agli alunni della classe II C della Scuola Primaria “Fontanazza” dell’I.C. “Chinnici-Roncalli”, hanno inaugurato quattro panchine filosofiche – dedicate ai valori della legalità, del dialogo socratico e della sostenibilità ambientale – e presentato un digital book dal titolo “A spasso con Anassimene”.



Le attività, previste all’interno di un ambizioso progetto lettura dal titolo “A spasso con Socrate”, sono state coordinate dalla prof.ssa Alessandra Tigano, docente di filosofia e presidente del Crif Sicilia (Centro di ricerca per l’indagine filosofica) e dalle insegnanti di scuola primaria Rosalba Tigano teacher del Crif, Alessandra Mela referente d’Istituto per l’inclusione, Angela Aguglia e Esmeralda Rizzo. L’inaugurazione si è svolta alla presenza del Dott. Filippo Ciancio, Dirigente dell’Ufficio tecnico territoriale di Caltanissetta-Enna, il quale ha così commentato: “sono compiaciuto per la valenza educativa di questo meraviglioso percorso che si inserisce tra le pratiche della buona scuola poiché i laboratori filosofici promuovono la verticalizzazione dei curricoli, orientano gli studenti a sviluppare i loro talenti e a riflettere in modo trasversale sui valori dell’educazione civica”. “Ho accolto con entusiasmo l’idea di continuare a far parte di questa rete educativa con il Majorana-Cascino – ha affermato il D.S. Prof. Fernando Cipriano – per l’impegno culturale che la contraddistingue e che, dal 2018 a oggi, ha coinvolto centinaia di studenti di età diversa, famiglie e altre associazioni presenti nel nostro territorio. Un plauso va a tutto il team dei docenti che hanno educato gli allievi a ripensare la bellezza degli spazi educativi. Queste meravigliose panchine appena inaugurate ne sono una valida testimonianza”. “La rete tra il Majorana-Cascino e gli Istituti Comprensivi presenti nel territorio è un impegno che condivido da tempo con i colleghi Dirigenti tant’è che come ambito 12 è stata promossa la formazione dei facilitatori del dialogo socratico per docenti di tutte le discipline e di tutti gli ordini di scuola, i quali hanno avuto la possibilità di confrontarsi e sperimentare nuove possibilità di utilizzo didattico della filosofia di comunità. In questi anni ospitato il Prof. Alessandro Volpone, presidente del Crif, e il filosofo prof. Domenico Massaro per un confronto sul piano della ricerca educativa. La rete continuerà a sperimentare i laboratori di pratica filosofica e il service learning poiché convinti che questi percorsi di educazione filosofica promuovono un’istruzione di qualità e pari opportunità di apprendimento per tutti, come previsto dal protocollo Miur-Crif e dagli obiettivi ONU dell’Agenda 2030”. “L’idea pedagogica che abbiamo praticato – affermano le docenti che hanno condotto i laboratori guidati dalla Prof.ssa Alessandra Tigano – è stata quella di pensare ad una scuola che supera i muri fisici dell’aula e si apre al territorio. Gli studenti di scuola primaria e quelli del liceo scientifico hanno sperimentato il valore solidale della conoscenza che si mette al servizio degli altri per imparare a vivere in modo ecosostenibile”. “Il digital book A spasso con Anassimene – hanno affermano tutti gli studenti grandi e piccoli – sollecita i lettori a ripensare il rapporto uomo-natura e a pensare il mondo come un animale gigantesco che respira. Il pianeta Terra si è ammalato perché non sappiamo prenderci cura di Gaia, la nostra casa comune. Dobbiamo imparare ad essere amici del pianeta. Questa è la medicina che proponiamo nelle nostre storie per vivere ariosi e contenti, senza mascherine e senza distanziamenti”. Alla manifestazione hanno partecipato la prof.ssa Vilma Piazza, Dirigente scolastica dell’IIS “Leonardo da Vinci”, la Prof.ssa Angela Marotta vice-preside del Liceo Scientifico “Romano”, il Presidente del Consiglio d’Istituto Dott. Vinicio Chiara, le famiglie degli studenti e gli sponsor che hanno aderito al progetto.