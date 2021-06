Ospedale Leonforte: audizione martedì in Commissione salute del Sindaco, DG Asp Enna ed Assessore regionale Razza

Share Facebook

“La commissione salute dell’Ars all’unanimità oggi ha sostenuto la mia richiesta di audizione del sindaco di Leonforte Carmelo Barbera, del direttore generale dell’Asp Enna Francesco Iudica e dell’assessore alla salute Ruggero Razza per martedì prossimo alle 11, alla luce delle denunce molto precise ed articolate fatte ieri dal sindaco di Leonforte Carmelo Barbera, a proposito dell’ospedale Ferro Branciforti Capra”. Lo dice Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars dopo che il sindaco Barbera ha occupato il presidio assieme alla giunta municipale per chiedere che venga attuato il decreto assessoriale con l’attivazione delle unità mancanti, l’immissione di nuovo personale medico e parasanitario e la dotazione di moderne apparecchiature sanitarie. “Vogliamo fare luce su quanto esposto e denunciato pubblicamente dal sindaco Barbera – spiega Amata – il quale ha evidenziato una serie di carenze che riguardano l’ospedale di Leonforte che oggi non riesce ad assicurare quei livelli assistenziali in termini di efficienza dei servizi sanitari che i cittadini si attendono”.