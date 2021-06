Agira: esplode bombola di ossigeno terapeutico, distrutto il furgone che la trasportava

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Questa mattina, intorno alle 6,50 per cause ancora da accertare in contrada Urselluzzo di Agira si è verificata la esplosione di una bombola di ossigeno terapeutico. L’entità dell’esplosione ha provocato la distruzione del furgone che trasportava queste bombole ed andava a danneggiare un’auto che si trovava poco distante dal furgone. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Leonfortese ed un ‘autobotte della comando provinciale. L’intervento tempestivo ha consentito di bloccare l’incendio che poteva propagarsi nelle abitazioni vicine con grave danno per le persone.