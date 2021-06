Nicosia. Alain Calò premiato dalla scuola di Liberalismo edizione 2021

Share Facebook

Nicosia. Alain Calò vince, come primo classificato, una borsa premio messa in palio dalla Scuola di Liberalismo edizione 2021. La scuola CXVII dalla sua fondazione (1988), fondata e diretta da Enrico Morbelli, è un importante punto di riferimento per la formazione politica a carattere liberale. Diversi sono stati i prestigiosi interventi che si sono succeduti in questa edizione online (dovuta alle restrizioni imposte dalla pandemia di covid), e che ha visto, peraltro, la collaborazione del Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, Competere, piattaforma di analisi e ricerche di Roma e la Fondazione Guido e Roberto Cortese, tra i quali, ad esempio, l’ex Ministro Elsa Fornero e l’ex Presidente del Senato Marcello Pera.

A conclusione della Scuola i frequentanti potevano cimentarsi nella stesura di una tesina su un tema proposto. Il nostro Alain (valido collaboratore della nostra testata giornalistica) ha deciso di fare un lavoro scegliendo una tematica molto delicata e importante: le notizie false e il loro impatto sulla dialettica democratica oggi alla luce dei nuovi mass media (social network in primis). Il lavoro di Alain, particolarmente apprezzato tanto da ottenere il riconoscimento più alto, ha affrontato questo tema facendo innanzitutto una carrellata generale sul fenomeno notizia falsa e l’impatto che esso ha avuto nella Storia per poi poter concentrare la propria attenzione sul fenomeno oggi e i metodi di contrasto posti in essere che vanno dalla Censura (esempio emblematico la Cina) fino alla totale libertà concessa in America secondo il principio del libero mercato delle idee. Non sono mancate, inoltre, considerazioni ulteriori sul contrasto di questo fenomeno. Secondo la tesi di Alain, infatti, per poter realmente arginare il fenomeno delle notizie false senza incorrere nella limitazione della libertà di espressione e di informarsi, bisogna investire in Cultura e alfabetizzazione informatica sin dalle Scuole, ma anche permettere a tutti i fruitori di notizie di poter avere un “quadro completo”, una sintesi tra tesi e antitesi. La notizia falsa diventa, quindi, uno strumento per poter ancor di più convincerci della correttezza o meno di una certa tesi. Oltre alla borsa premio in denaro, un estratto della tesi di Alain sarà pubblicata sulla rivista Libro Aperto.