Ospedale Leonforte, Lantieri: “Assicurare i livelli assistenziali e di efficienza dei servizi sanitari”

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

“La pandemia ha evidenziato come i piccoli ospedali, quale il Presidio Ferro Capra Branciforte di Leonforte, vadano di gran lunga potenziati e non ulteriormente depauperati, per far fronte a delle situazioni che non devono essere solo di carattere emergenziale ma devono avere una continuità di servizio”. Lo scrive in una nota Luisa Lantieri, parlamentare regionale e Commissario provinciale di Forza Italia a Enna. “Bisogna assolutamente garantire l’effettività dei Lea e dei Lep, i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni, che non possono rimanere soltanto delle prescrizioni e basta senza che siano applicate. A questo proposito – prosegue Lantieri – Forza Italia interesserà la commissione dell’Ars sulla verifica dei poteri e l’adozione delle normative regionali, per capire le motivazioni per cui il decreto assessoriale numero 22 del 11 gennaio del 2019 non è stato puntualmente è pienamente ottemperato”.