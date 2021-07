Centuripe. Soccorso 56enne, di Biancavilla, caduto in una vasca irrigua

Momenti di paura per un uomo caduto in una vasca irrigua all’interno di un fondo agricolo in Centuripe.

Il 56enne, di Biancavilla (Catania), pare stesse lavorando su di una scala quando sarebbe caduto finendo all’interno della vasca sita in un terreno tra le contrade Valanghe e Paportello.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e due ambulanze del 118 che hanno soccorso la vittima trasportandola al Pronto Soccorso dell’ospedale di Paternò.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Biancavilla Oggi, l’uomo avrebbe riportato la frattura di un femore, ma non sarebbe in pericolo di vita.