Policlinico Palermo partecipa a studio su necessità terza dose vaccino

PALERMO (ITALPRESS) – Uno studio multicentrico per valutare la risposta anticorpale prodotta dall’organismo dopo la vaccinazione anti-Covid e poter disporre nel tempo di una informazione verificata sulla necessità o meno di una terza dose. E’ quanto stanno approfondendo i professionisti della UOC di Epidemiologia Clinica con Registro Tumori della Provincia di Palermo, diretta da Francesco Vitale, partecipando a uno studio coordinato dall’Istituto Superiore di Sanita. L’Aoup Giaccone di Palermo è così protagonista, insieme ad altri sei centri universitari/ospedalieri italiani di Genova, Foggia, Roma, Milano, Bologna e Padova, di un’attività di ricerca inserita nel Piano Nazionale della Vaccinazione anti-Covid. La ricerca prevista dal ministero della Salute e dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con la quale l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha ricevuto la delega a lavorare per indirizzare nel modo migliore l’andamento della futura vaccinazione anti-COVID, ha l’obiettivo di mettere insieme i risultati di tutti i centri e comprendere, sulla base degli esiti, se sia necessaria una terza dose e con che tempistica. Il campione complessivo prevede 3000 soggetti, per Palermo sono circa 300 i pazienti reclutati; questi ultimi- una volta aderito allo studio – vengono sottoposti a quattro diversi prelievi: prima della vaccinazione, a distanza di un mese, a sei mesi e a 12 mesi. La fase analitica dello studio sarà centralizzata presso i laboratori dell’Istituto Superiore di Sanità. “Per quanto attiene la nostra realtà – sottolinea Restivo, uno dei coordinatori dello studio – fino a questo momento abbiamo evidenziato come circa un 10% dei soggetti avesse contratto il virus, ma ciò è avvenuto in modo inconsapevole. Entro la fine dell’estate contiamo di poter avere a livello complessivo i risultati preliminari per poter così disporre delle informazioni che servono per valutare la possibilità di una terza dose, probabilmente da somministrare nel periodo autunnale-invernale. Uno dei valori aggiunti di questa ricerca risiede nell’ulteriore analisi – svolta in una sottopopolazione dei soggetti reclutati – volta a ricercare la presenza o meno dell’immunità cellulo-mediata: si tratta delle così dette cellule della memoria. Il vaccino, infatti, non determina solo la produzione di anticorpi, ma anche di linfociti B della memoria. Può succedere che persino i soggetti che hanno assenza di anticorpi circolanti risultino protetti, proprio perchè in possesso di queste cellule della memoria che, se riattivate dal contatto con il virus, riescono a produrre anticorpi fornendo una protezione. Ulteriore aspetto di cui comunque si dovrà tenere conto è quello delle varianti, tema che potrebbero comportare evoluzioni ulteriori”. Il reclutamento di soggetti partecipanti è ancora in corso, in particolare per i soggetti che hanno più di 65 anni. Chi non ha ancora fatto il vaccino anti-Covid e vuole al tempo stesso dare un contributo alla ricerca potrà farlo chiamando l’ambulatorio vaccinale allo 0916553644, dalle 9 alle 14 dal lunedì al venerdì, e rappresentando tale volontà al momento della prenotazione della somministrazione.

