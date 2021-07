Musica, sei nuovi brani del palermitano Giunta già approdato su Spotify

PALERMO (ITALPRESS) – Gianmarco Giunta, 24 anni vive e cresce a Palermo dove realizza le sue prime produzioni. Nei giorni scorsi è uscito il suo nuovo disco “Due”, sei canzoni ognuna la controparte di un’altra: Futuro, Wabi Sabi, Per voi, Notti che, Mi, Peccato. Ha all’attivo un Ep “Prima vera”, uscito un anno fa. Il suo singolo Wabi Sabi è finito sulla playlist editoriale Scuola Indie di Spotify. Nello stesso anno arriva terzo al digital talent di Indie-Italy. La notizia è riportata oggi dal quotidiano Giornale di Sicilia. “Cercavo un luogo in cui poter comunicare le mie emozioni – dice il giovane autore – in maniera puramente personale, il mio porto sicuro. Da bambino scrivevo poesie, col tempo ho iniziato a suonare vari strumenti, ma è stato quando mi sono approcciato alla produzione da computer che ho capito che avrei potuto trasformare le mie idee in un file mp3”. Nel 2019, Giunta inizia la sua collaborazione con la casa di produzione meneghina Ohrwurm e nella primavera dello stesso anno cominciano a lavorare alla realizzazione di alcune demo, prima fra tutte quella di Lasagne. “Il disco è indirizzato – continua Giunta – a chiunque si senta di avere una percezione diversa della realtà rispetto a come ce la vogliono inculcare dall’alto. Non è tutto bianco o nero. Il protagonista di questo disco si cimenta in questo mondo dicotomico e propone la sua visione colorata del mondo…”.

(ITALPRESS).