Aidone. Fiamme in un ortofrutta

Aidone. Sarebbe stato un corto circuito la causa di un incendio che ha danneggiato in maniera seria il negozio di ortofrutta “Antichi sapori tradizionali” di Angela Cuciuffo, in piazza Filippo Cordova, in pieno centro cittadino. Ieri, intorno alle 5, il figlio della titolare, Salvatore, si era recato nel negozio, per sistemare della merce. Aprendo la porta vetrata di ingresso si è subito reso conto che il locale stava andando a fuoco. Il locale era invaso da un intenso fumo ma Salvatore senza perdersi d’animo ha preso l’estintore ed è intervenuto per spegnere le fiamme che si erano sviluppate dal banco frigorifero che conteneva salumi, formaggi ed altri prodotti, che sono andati distrutti insieme al banco frigorifero. E’ stato davvero provvidenziale l’intervento del giovane che è riuscito a contenere e spegnere le fiamme che avrebbero potuto propagarsi oltre arrivando anche al primo piano dove abita una famiglia. Il danno ammonterebbe a circa 9mila euro. Il negozio offre una vasta gamma di prodotti tipici locali: formaggi, ricotta, salumi, frutta fresca e secca, legumi, pane, spezie ed è stato aperto circa due anni.



Angela Rita Palermo