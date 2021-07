Nicodemo eletto presidente associazione Sicilia dei Consorzi di bonifica

CATANIA (ITALPRESS) – Francesco Nicodemo, commissario straordinario nel Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, è stato eletto presidente dell’Associazione Siciliana dei Consorzi di Bonifica (ASCEBEM). L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea dei soci.

Nicodemo, che vanta un pluriennale impegno nell’amministrazione dei Consorzi di Bonifica, ha già indicato le principali linee guida del prossimo mandato: rilancio dell’attività dell’Associazione per una più efficace rappresentanza e tutela degli interessi dei Consorzi di Bonifica della Sicilia, in particolare nell’attuale momento dell’iter legislativo di riforma degli Enti di Bonifica e sviluppo di tutte le opportunità di crescita per le comunità del territorio siciliano, come imposte dalle sfide del New Deal e del Recovery Fund. Paolo Mascellino è stato eletto vice presidente vicario.

(ITALPRESS).