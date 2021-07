Valguarnera. Giunta chiede a Regione un milione di euro per riqualificazione villa Falcone-Borsellino

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

. Richiesto dalla Giunta comunale all’Assessorato regionale alle Infrastrutture, un milione di euro per la riqualificazione della Villa comunale “Falcone-Borsellino”. Tutto ciò nell’ambito dei finanziamenti regionali che mirano, in riferimento all’attuazione del protocollo di Kyoto, alla valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo nonché al miglioramento di ville e giardini. La delibera di Giunta è stata approvata il 2 luglio scorso e sembra che ci siano buone possibilità per l’ottenimento del finanziamento che secondo lo schema di deliberato preparato dall’amministrazione non prevede cofinanziamento da parte dell’Ente e che sarà quindi a totale carico della regione. Il progetto è stato redatto dall’ingegnere Vittorio Giarratana dirigente dell’ufficio tecnico comunale e dalla sua equipe e prevede una serie completa di interventi atti a riqualificare una importante area urbana. Le previsioni progettuali -secondo il deliberato- appaiono adeguate alle finalità che si intendono conseguire e che inoltre per le opere in progetto non sono necessarie espropriazioni di aree in quanto l’immobile è di proprietà comunale. I lavori, secondo il progetto, prevedono la pavimentazione dell’intero perimetro della villa, la piantumazioni di nuovi alberi nonché l’abbattimento delle inferriate in modo da renderla un tutt’unico con via Sant’Elena. Sarà insomma, un giardino all’aperto che aprirà nuovi spazi e che abbellirà di molto quel tratto di strada.

Rino Caltagirone