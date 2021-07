Enna. Riapre la Sp 51 ” San Calogero”

Share Facebook

Da questa mattina, i tecnici del Libero Consorzio Comunale di Enna, hanno provveduto a riaprire al transito veicolare la Sp 51 la “San Calogero” chiusa da alcuni mesi per lavori di manutenzione alle pendici, a cura del Comune di Enna. E’ un’importante arteria di collegamento non solo per il capoluogo ma anche per uno dei siti di forte richiamo turistico, il Castello di Lombardia, in vista anche della programmazione di eventi e spettacoli in programma per questa estate. Ultimati i lavori di manutenzione straordinaria alle pendici, il Libero Consorzio Comunale di Enna, che ha già da tempo redatto e approvato il progetto per la manutenzione dell’asse viario, provvederà in tempi brevi alla gara per aggiudicare i lavori.