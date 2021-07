In piazza Prefettura ad Enna flash mob contro i roghi in provincia

Enna. Questo pomeriggio alle 17 in piazza Prefettura ad Enna, flash mob contro i roghi in provincia e in Sicilia. Una manifestazione spontanea nata dall’indignazione e la voglia di reagire di tanti cittadini, dinanzi ai roghi che stanno devastando la provincia di Enna. Oltre a tante associazioni provinciali e di volontariato ci saranno pure le sentinelle ambientali di Valguarnera col presidente Filippo Cozzo che dice: “Anche noi sentinelle abbiamo accolto il grido di allarme che si diffonde nel nostra comunità a seguito degli ultimi roghi, appiccati da mano umana, che hanno devastato ettari di preziosa vegetazione portando sul lastrico decine di aziende agricole. Pensiamo che ci sia un disegno ben preciso; un disegno che dura da anni e che sta portando ad un declino inesorabile verso la desertificazione e ad un imbruttimento paesaggistico di quella che era la Magna Grecia”. Il flash mob di oggi serve ad avere risposte dalle istituzioni che per Cozzo gran parte di esse non siano in grado di contenere il fenomeno dei roghi compresa la politica che ritiene totalmente inadeguata ad affrontare la tematica, scaricando le responsabilità a suoi subalterni o ad altri.

Rino Caltagirone