Consigliere comunale PD Greco presenta odg sul termovalorizzatore che sorgerà a Dittaino

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Sul termovalorizzatore che sorgerà a Dittaino sono ancora molti gli interrogativi rimasti irrisolti. A questo proposito il cConsigliere del PD, Marco Greco, ha presentato un odg al Consiglio comunale ennese: “A dispetto dell’orientamento tracciato dalla Direttiva Comunitaria 2001/42/CE, la popolazione ennese e segnatamente il Consiglio Comunale, massima rappresentanza democratica della città, non è mai stato messo al corrente né dell’intenzione di costruire un termovalorizzatore a due passi da casa né tanto meno delle conseguenze (positive o negative che siano) che questo termovalorizzatore produrrà sul territorio.

“Nella consapevolezza che se dire “no” a prescindere è un grave errore – continua Marco Greco – prestare un assenso disinformato lo è ancora di più, ho chiesto formalmente di affrontare il tema in Consiglio Comunale in modo da permettere a tutti i consiglieri e a tutti i cittadini di poter correttamente essere informati sulla questione”.