Covid 10/7: in Sicilia 192 i nuovi positivi, 2 vittime. Provincia Enna 23

10 LUG – Sono 192 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 10.201 tamponi processati nell’isola. L’incidenza scende di poco 1,9% ieri era al 2,1%.

L’isola resta anche oggi al terzo posto per i nuovi contagi giornalieri in Italia, dietro Campania e Lombardia. Gli attuali positivi sono 3.547 con più 38 casi rispetto a ieri. I guariti sono 152. Si registrano due nuove vittime che portano il totale dei decessi a 5.990. Sul fronte ospedaliero sono 149 i ricoverati, uno in più rispetto a ieri, e 18 in terapia intensiva, 2 in meno rispetto a ieri Sul fronte del contagio nelle singole province in testa c’è Caltanissetta con 55 casi, Messina 33, Agrigento ed Enna 23, Trapani 20, Palermo 14, Catania 12, Ragusa 10 e Siracusa 3.



Secondo l’ultimo bollettino del ministero della salute i nuovi contagi sono 1.400 a fronte di 208.419 tamponi (tasso di positività stabile allo 0,7%). I decessi sono 12. Scendono ancora le terapie intensive (-8) e i ricoveri ordinari con 20 pazienti in meno. Variante Delta in crescita, molti comuni rinunciano ai maxischermi per limitare i rischi di contagio. Si moltiplicano i focolai tra i giovani, soprattutto nei luoghi di vacanza e il governatore della Sardegna Solinas, dopo aver alzato il livello di rischio Covid a “moderato”, annuncia misure di tracciamento straordinarie. Anche la Spagna, a causa dell’ampia circolazione della variante Delta, torna a imporre misure restrittive, mentre il ministero della Salute invita alla prudenza chi si reca nel Paese. Appello dell’Istituto Superiore della Sanità a completare i richiami: due dosi di vaccino proteggono fino al 100% per morti e ricoveri.