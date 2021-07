Rinviato il congresso del Partito Democratico di Piazza Armerina

Share Facebook

A seguito dell’aumento dei casi di positività al Covid-19 registratisi in questi ultimi giorni, al fine di evitare possibili ulteriori rischi, abbiamo ritenuto opportuno rinviare il congresso del Circolo PD di Piazza Armerina, in programma per oggi, a data da destinarsi.

Questa la comunicazione del Segretario provinciale del PD ennese, Vittorio Di Gangi.