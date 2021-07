Finale campionato europeo e tennis fanno ritornare lo sbandieratore ennese Angelo Giliberto

Share Facebook

Impegni di lavoro a Taormina avevano allontanato Angelo Giliberto, lo “sbandieratore ennese” conosciuto in tutta la Sicilia, dalle manifestazioni sportivo di livello nazionale ed internazionale. Da decenni chi vuole una bandiera di qualunque nazione o avvenimento va a cercare Angelo Giliberto. La finale del campionato europeo e la finale di tennis con Matteo Berrettini ha “costretto” Angelo Giliberto a ritornare sul campo. Da diverse settimana lo si trova con il suo camioncino pieno di bandiere davanti l’ingresso B dello stadio Gaeta per soddisfare quanti, in questo periodo, vogliono seguire l’Italia nel suo duplice cammino con in mano una bandiera tricolore. Nella finale del campionato europeo e la finale di Wimbledon di tennis con Matteo Berrettini sono due manifestazioni sportive di grande interesse ed avere in mano una bandiera tricolore è sicuramente più partecipativo a queste due grandi manifestazioni.