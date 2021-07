Michele Pagliaro nuovo coordinatore nazionale dei Patronati Ce.Pa.

Share Facebook

Incarico prestigioso per Michele Pagliaro, presidente pro tempore Ce.Pa. Per la durata di un anno, il pietrino Michele Pagliaro, attuale presidente nazionale Inca Cgil, sarà il nuovo coordinatore dei Patronati Ce.Pa (Acli, Inas, Inca e Ital). Il consueto passaggio di consegne, che avviene ogni anno, è stato effettuato a Roma, presso la sede di Inca nazionale nella riunione dei quattro presidenti: Emiliano Manfredonia (Acli); Gigi Petteni (Inas); Michele Pagliaro (Inca) e Silvana Roseto (Ital Uil).

“In questa fase difficilissima per il nostro Paese – ha dichiarato Michele Pagliaro nell’assumere l’incarico di guida del raggruppamento più importante degli Istituti Italiani di aiuto a chi è in difficoltà – gli Istituti di Patronato rappresentano un prezioso presidio di prossimità per migliaia di cittadini, cittadini che chiedono l’accesso alle misure emergenziali messe a punto dal governo per fronteggiare la grave crisi pandemica”. Questo raggruppamento ogni anno lavora milioni di pratiche assistenziali e sociosanitarie per cui il suo ruolo hanno notevole rilevanza per le famiglie che si trovano in difficoltà per la pandemia, per la mancanza di sostenibilità finanziaria a chi sta soffrendo in maniera notevole questo stato di continua crisi.