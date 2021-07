Svolta a Valguarnera la Giornata Nazionale delle Proloco

Share Facebook

La domenica ha visto a Valguarnera un centro storico in movimento, grazie alla “Nuova Proloco Terre di Carrapipi”, che ha festeggiato la propria giornata nazionale con un ampio programma, sempre nel rispetto delle normative antiCovid.



Si è iniziato alle 16:30 con i giochi antichi, come la chiavuzza e l’elastico; alle 17:30 è partito, il collaborazione con il Vespa Club Valguarnera, il giro delle Madonne Carrapipane, con un momento toccante di raccoglimento, in cui i vespisti, presso la Madonna della Montagna, hanno ricordato l’amministratore locale Valerio Caltagirone, grazie al quale quel sito oggi esiste.

Alle 19 vi è stata una partecipata tavola rotonda dal tema “Proloco e sviluppo in rete del territorio”, che ha visto la partecipazione degli assessori Andrea Scoto e Gianluca Arena, del presidente della Proloco Michelangelo Di Fede, del vicepresidente provinciale delle Proloco Giuseppe Pelligra e dell’esperto di turismo Pietro Accorso.



L’evento ha visto pure il lancio della rassegna estiva “E..state liberi”, che si terrà a luglio ed agosto presso l’ex carcere borbonico.