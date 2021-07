Tour2021 a Pogacar, Van Aert vince ultima tappa ai Campi Elisi

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Wout Van Aert vince l’ultima tappa del Tour de France 2021, la passerella finale da Chatou agli Champs E’lysèes di Parigi. La frazione di 108.4 km che chiude la Grande Boucle vede il corridore belga di Jumbo-Visma precedere nello sprint finale Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) e Mark Cavendish (Deceuninck Quick-Step) che conserva la maglia verde e torna a vincere la classifica a punti dopo 10 anni. Il vincitore del Tour è ovviamente Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), che si gode l’ultimo pomeriggio sulle strade della Francia e il gradino più alto del podio, in un Tour dominato anche nella classifica scalatori (maglia a pois) e in quella dei giovani (maglia bianca). Per il secondo anno consecutivo, dunque, è il 20enne campione sloveno a trionfare alla Grande Boucle. Il corridore della Uae Emirates ha preceduto il danese Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a 5’20” e l’ecuadoriano Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) a 7’03”. Il migliore degli italiani è Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), 12esimo a 23’28”. Pogacar, che in questo 2021 ha messo in bacheca anche Liegi-Bastogne-Liegi e Tirreno-Adriatico, ha chiuso il Tour con tre vittorie di tappa.

(ITALPRESS).