Viabilità aree interne ad Assoro dibattito organizzato da Cgil Sicilia

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

La viabilità nelle zone interne: se ne parlerà domani 21 luglio, alle 17 nell’atrio del comune di Assoro (Enna), nel corso du un convegno organizzato dalla Cgil Sicilia e dalla Camera del lavoro di Enna. In apertura sarà proiettato un filmato che dà conto dello stato delle strade nella provincia e del grande limite che costituiscono per la mobilità di persone e merci, per il turismo e pèr lo sviluppo. Per la Cgil l’intervento sulle vie di comunicazione può dare un contributo decisivo allo sviluppo delle zone interne, al superamento dei tanti gap, alla vivibilità. Interverranno poi sindaci della provincia, lavoratori del settore edile e dei trasporti, esponenti di Cisl e Uil, l’imprenditrice Maria Antonietta La Greca e l’assessore regionale alle infrastrutture e viabilità Marco Falcone. Le conclusioni saranno del segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino.