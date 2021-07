Regione nomina Commissario per la gestione delle attività di contrasto alla pandemia in Provincia di Enna

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Accogliendo una richiesta del Direttore Generale dell’ASP di Enna, l’Assessore Regionale alla Sanità, avv. Ruggero Razza, ha nominato la d.ssa Paola Pesce quale Commissario per la gestione delle attività di contrasto alla pandemia in Provincia di Enna.

“La scelta della d.ssa Pesce” – hanno commentato il Direttore Generale Francesco Iudica e il Direttore Sanitario Emanuele Cassarà – “è, e siamo grati al Governo regionale per averlo voluto rendere evidente, il riconoscimento del buon lavoro sinora svolto dall’ASP di Enna e dalla stessa d.ssa Pesce che potrà cosi dare continuità e consolidare il modello di organizzazione aziendale nella gestione del COVID”.

Nella sua nota di richiesta di nomina di un Commissario COVID, il dott. Iudica aveva evidenziato, tra l’altro: “…dopo avere affrontato la prima fase pandemica con risultati che pongono la Provincia di Enna fra quelle che meglio, e in modo diffuso nel territorio, hanno assicurato l’accesso alla vaccinazione, siamo ora l’Azienda Sanitaria che in Sicilia registra il miglior rapporto prenotati/target. Si rende necessario, pertanto, organizzarsi per il tempo che abbiamo davanti”.

“Se finora” continuava la richiesta “ non sono mai mancati impegno, visione, generosità, oggi occorre superare l’attuale modello organizzativo – che ha visto le risorse umane impegnate nella lotta alla pandemia prive di un’autonoma e distinta organizzazione – e determinare la nascita di un gruppo di lavoro stabilmente ed esclusivamente dedicato alla lotta alla pandemia, che possa contare su risorse stabili, competenze e responsabilità definite, a cui affidare la sfida, non più provvisoria, ma stabile, della vaccinazione e la prevenzione pandemica per tutti e in tutti i Comuni che afferiscono alla scrivente ASP”.

Per tali motivazioni si è chiesto all’ Assessorato di voler procedere “alla individuazione e nomina di una figura dirigenziale cui affidare in modo esclusivo, senza altro compito che questo, il governo delle risorse umane e l’attuazione nel territorio ennese, secondo le specificità dello stesso, delle indicazioni e degli obiettivi indicati dai Governi nazionale e regionale”.

Iudica e Cassarà si dicono certi che “la d.ssa Pesce saprà, ancor di più e meglio, valorizzare, coordinare, rendere produttive le risorse dedicate alla pandemia e realizzare il progetto di una ASP sempre più Azienda Sanitaria di Prossimità”.