Covid, nuova mappa dell’Europa: Sicilia è già da zona gialla

Secondo le mappe appena pubblicate dall’Ecdc, la Sicilia è già in giallo, assieme a Sardegna, Lazio e Veneto.

L’Ecdc ha pubblicato mappe aggiornate sull’incidenza del contagio da Covid, con i numeri di casi per abitante, che aumentano in tutta Europa. La carta dell’Ecdc serve da riferimento per le decisioni degli Stati membri dell’Ue in materia di restrizioni di viaggio.

Intanto si attende il nuovo decreto e le decisioni del Governo in base ai nuovi parametri. Per la soglia di sbarramento per il passaggio dalla zona bianca a quella gialla attualmente la legge indica 50 casi settimanali per centomila abitanti. Sicilia, Sardegna, Lazio e Veneto hanno già superato questa soglia, mentre solo tre settimane fa si aggiravano attorno ai 10 casi.

La Sicilia è a quota 56,5 per centomila abitanti.