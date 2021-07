Troina, ripresa la costruzione del ponte Mulino Santa Clara

Share Facebook

Troina. Sono ripresi i lavori, interrotti ad aprile per motivi tecnici, per la costruzione del ponte Mulino Santa Clara. Li porterà a termine entro il 2021 la Coge Srl di Montagnareale che si è aggiudicata la gara grazie ad un ribasso del 28,05% e per un importo di poco inferiore ai 900 mila euro. Termina così, grazie alla Struttura contro il dissesto idrogeologico, un’attesa ventennale. Il ponte, di seconda categoria e a campata unica, sostituirà di fatto l’attuale attraversamento del fiume Troina lungo la trazzera che collega il paese di Cesarò. Una strada che sinora è stato possibile percorrere solo nei mesi estivi. Da un punto di vista strutturale il ponte sarà costituito da travi in acciaio a doppia T simmetriche e avrà una lunghezza complessiva di circa 35 metri e una larghezza di 5,20 metri, compresi i cordoli in cemento armato sui quali verrà collocato il guard rail.